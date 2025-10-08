Доступный лидер: Haval M6 – новый фаворит среди кроссоверов

Завод "ПСМА Рус", расположенный под Калугой, долгое время считался символом российской автомобильной индустрии. С 2010 года здесь не только собирали автомобили из готовых компонентов, но и осуществляли полноценную сварку и окраску кузовов Mitsubishi. Это предприятие стало олицетворением локализации производства известных кроссоверов на территории России.

Однако весной 2022 года работы на конвейере были приостановлены, что вызвало опасения относительно будущего предприятия. Уже в 2024 году завод вновь заработал: компания "Автомобильные технологии" заключила соглашение с Great Wall, в результате которого на смену японским моделям пришли автомобили под брендом Haval. Сначала сборка модели M6 велась из комплектующих, а летом производство стало полностью локализованным. Так завершилась эра Mitsubishi и началась новая глава с Haval.

Что за зверь этот Haval M6: бюджетный гигант с проверенными кишками

Haval M6, выпускаемый в Калуге, представляет собой кроссовер, построенный на базе платформы Haval H6 первого поколения, которая получила признание на китайском рынке. Инженеры сохранили проверенную "тележку", оформили автомобиль в сдержанном семейном стиле и предложили покупателям просторную машину по доступной цене.

Длина автомобиля составляет почти 4,7 метра, что больше, чем у Mitsubishi Outlander, а также превышает размеры многих моделей D-класса. Несмотря на позиционирование как компактный кроссовер, M6 по габаритам приближается к премиальным седанам. Внешний облик автомобиля выполнен в спокойных тонах, ориентированных на консервативных клиентов.

Под капотом дракона: простота как залог надежности

Автомобиль оснащается только одним двигателем — это 1,5-литровый турбомотор мощностью 143 л.с. с чугунным блоком цилиндров и простым типом впрыска топлива, что позволяет использовать бензин АИ-92. На выбор доступны две трансмиссии: 6-ступенчатая механика или 7-ступенчатый роботизированный автомат с мокрыми сцеплениями, который пользуется большей популярностью. Привод исключительно передний, а независимая подвеска обеспечивает комфорт на российских дорогах, однако на высокую проходимость рассчитывать не стоит.

Внутри: простор для семьи, но без излишеств

Салон Haval M6 отличается просторным задним рядом и большим багажником объемом 808 литров, что делает автомобиль удобным как для семейных поездок, так и для путешествий. Вместе с тем отделка выполнена из жестких материалов, шумоизоляция оставляет желать лучшего, а список опций невелик: отсутствуют подогрев руля и сидений даже в максимальной комплектации. В числе оснащения — 10,25-дюймовый дисплей, камера заднего вида, круиз-контроль и система бесключевого доступа. Всего предлагается две комплектации.

Сколько стоит гигант: сравниваем с Lada Vesta

По состоянию на октябрь 2025 года цены на Haval M6 2024 года выпуска начинаются от 1,979 млн рублей за версию с механической коробкой передач и достигают 2,149 млн рублей за вариант с "роботом". Модели 2025 года стоят немного дороже: 1,999 и 2,169 млн рублей соответственно. Для сравнения, Lada Vesta SW Cross Techno с мотором 122 л.с. и автоматической трансмиссией предлагается за 2,197 млн рублей. Таким образом, крупный кроссовер по цене практически не уступает универсалу классом ниже, а по сравнению с базовой версией Vesta выглядит ещё привлекательнее.

Что говорят владельцы: плюсы и минусы на вес золота

С 2024 года владельцы Haval M6 активно делятся отзывами об автомобиле. Среди достоинств отмечают вместительный салон, привлекательную стоимость, энергоемкую подвеску и надежные агрегаты — двигатель и трансмиссия пока не вызывают нареканий. Среди недостатков пользователи выделяют отсутствие полного привода, недостаточную динамику при полной загрузке, простую отделку салона, высокий уровень шума и расход топлива в городских условиях на уровне 12-13 литров на 100 километров.

Вердикт: заменит ли дракон самурая?

Может ли Haval M6 стать полноценной заменой Mitsubishi Outlander? Если рассматривать автомобиль как прямого преемника, то он уступает по проходимости, качеству материалов и статусу. Однако для тех, кто ищет вместительный и практичный кроссовер для городской эксплуатации и поездок по трассе, M6 становится отличным выбором. Покупатели активно выбирают эту модель, что подтверждается растущими продажами.

