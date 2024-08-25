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BYD опередил Honda и Nissan по объемам продаж новых автомобилей

Компания BYD из Китая продолжает уверенно наращивать объемы продаж автомобилей и занимает уже седьмое место в мировом рейтинге. За второй квартал 2024 года было реализовано 980 тыс. новых машин, что на 40% больше, чем год назад.
РедакцияР
Редакция
25.08.2024, 08:01·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Компания BYD из Китая продолжает уверенно наращивать объемы продаж автомобилей и занимает уже седьмое место в мировом рейтинге. За второй квартал 2024 года было реализовано 980 тыс. новых машин, что на 40% больше, чем год назад. Этот успех происходит на фоне общего спада в автомобильной отрасли.

Несомненно, рост продаж BYD свидетельствует о том, что компания находится на верном пути. Год назад она занимала десятое место в мировом рейтинге, а теперь поднялась на семь позиций, обогнав таких японских производителей, как Nissan, Suzuki и Honda.

На сегодняшний день только Toyota опережает китайского производителя. Кроме BYD, и другие китайские бренды демонстрируют хорошие результаты. Например, Chery и Geely уже вошли в топ-20 по объему продаж новых автомобилей в мире. Китай продолжает уверенно демонстрировать впечатляющие результаты в экспорте, опережая Японию.

За первое полугодие 2024 года китайские автопроизводители экспортировали 2,79 млн новых автомобилей, что на почти 800 тыс. единиц больше, чем у Японии. Это свидетельствует о том, что китайский автомобильный рынок нацелен на активное развитие и увеличение доли на мировой арене.

В то же время компания BYD запустила продажи новой модели электрокара. Одной из ключевых особенностей этого автомобиля стала его доступная цена - менее 1 млн рублей.

Фото: Carsweek.ru

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Honda (69)Nissan (100)BYD (43)Новые модели (242)Старт продаж (260)Продажи авто (23)

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