Гонщик McLaren: Мы были всего в 0,7 секунды от поражения.

Генеральный директор McLaren Зак Браун выразил благодарность своим механикам за отличную работу на пит-стопах во время Гран При Абу-Даби. Ведь McLaren вели борьбу с Ferrari за Кубок конструкторов до самых последних кругов гонки.

Ландо Норрис победил, опередив Карлоса Сайнса на 5,8 секунд. Однако угроза со стороны испанского гонщика была очень реальной, когда он заехал на пит-стоп на 25 круге, на круг раньше Норриса.

Зак Браун отметил, что механикам пришлось провести пит-стоп за две секунды в условиях сильного давления. Результаты гонки были критически близки, и McLaren мог упустить победу всего лишь из-за 0,7 секунд.

При возвращении на трассу Ландо опережал Карлоса на 1,6-1,7 секунды, и даже при наличии возмущенной зоны воздуха и почти пустом баке, McLaren мог не справиться, если бы Сайнс использовал DRS, учитывая скорость Ferrari на прямых.

Завершив гонку с преимуществом в 14 очков, McLaren выиграла Кубок конструкторов. Но если бы Норрис оказался на втором месте, а победу одержал Сайнс, то у обеих команд было бы по 659 очков, и Ferrari заняла бы верхнюю строчку из-за большего количества побед.

Зак Браун считает, что успех команды был обусловлен тем, что они воспринимали завершающий этап сезона как ещё одну гонку, не навешивая механикам лишнего давления. Он подчеркнул важность продолжения стандартной работы без изменений в таких решающих моментах.

Многие интересовались, не собираются ли они что-то менять на последующих этапах сезона. Однако Браун считает, что важно придерживаться зарекомендовавших себя методов, особенно учитывая мировой рекорд команды по проведению пит-стопов.

Важно помнить, что весь сезон команда показывала отличные результаты на пит-стопах, и команде было известно, на что она способна. Поэтому не требовалось особых разговоров о том, насколько важны пит-стопы в данной гонке. Все это было в курсе участников команды заранее.