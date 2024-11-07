Главная Новости McLaren Брандл: В этом сезоне Ландо многому научится
Новости

Брандл: В этом сезоне Ландо многому научится

Бывший пилот Формулы 1, эксперт и журналист Мартин Брандл высказал мнение о перспективах Ландо Норриса, основанное на его выступлениях в этом сезоне.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
07.11.2024, 10:11·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Бывший пилот Формулы 1, эксперт и журналист Мартин Брандл высказал мнение о перспективах Ландо Норриса, основанное на его выступлениях в этом сезоне.

Мартин Брандл подчеркнул, что у Норриса нет опыта борьбы за чемпионский титул, но он уверен, что молодой гонщик сможет многое извлечь из текущего сезона, чтобы претендовать на победы в будущем.

Эксперт высказал мысль о необходимости Ландо стать лучшим во всем, чтобы претендовать на титул чемпиона.

Он также отметил, что для достижения успеха Норрису придется отнимать у Макса Ферстаппена большое количество очков на каждой гонке и надеяться на то, что другие пилоты попавших в число конкурентов не позволят голландцу уйти вперед слишком далеко.

Однако эксперт напомнил, что даже один неудачный момент, как, например, в гран-при Бразилии, может стать решающим в борьбе за титул.

Источник

Ландо Норрис (90)McLaren (209)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация