Боттас: "Различия между автомобилями Cadillac были очевидны"

Финский гонщик Валттери Боттас прокомментировал свой неудачный результат на Гран-при Японии в беседе с телеканалом Viaplay. Его слова, прозвучавшие на родном финском языке, заметно отличались по настроению от официального заявления команды Cadillac F1.

По итогам гонки в Японии Боттас занял 19-е место, уступив не только Серхио Пересу, но и Фернандо Алонсо. Напомним, что на старте сезона именно Aston Martin многие эксперты называли обладателем самой слабой машины чемпионата.

Пилот отметил, что гонка сложилась для него крайне непросто, поскольку автомобиль заметно проигрывал в скорости. По словам Боттаса, темп Cadillac оказался ниже, чем он рассчитывал увидеть. Валттери подчеркнул, что предстоит разобраться в причинах подобного отставания.

Также Боттас обратил внимание на существенную разницу между двумя машинами команды. По его мнению, его собственный болид заметно больше скользил, что не позволяло проходить повороты с такой же скоростью, как это удавалось его напарнику Серхио Пересу.

Гонщик связывает различия в характеристиках автомобилей с нестабильным качеством комплектующих. Он сравнил ситуацию с лотереей, отметив, что команда не всегда может предсказать, какие детали поступят от поставщиков, а это влияет на уровень сцепления и работу шасси. Боттас добавил, что этот вопрос требует дополнительного анализа.

Несмотря на трудности, пилот видит положительный момент в том, что апрельский перерыв в чемпионате позволит команде немного передохнуть и уделить время доработке машины.