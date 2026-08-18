Бортолето: «У меня с Audi долгосрочный контракт»

Сезон слухов в Формуле 1 недаром называют бестолковым (silly season): новые версии возможных кадровых перестановок появляются практически ежедневно и нередко противоречат друг другу.

Недавно мы цитировали мадридскую газету Marca, которая обычно хорошо осведомлена о планах испанских гонщиков. По её информации, Карлос Сайнс ведёт переговоры только с Williams, рассчитывая продолжить выступления за команду в 2027 году. Сообщение о продлении контракта может появиться в любой момент.

При этом обсуждения возможного перехода Сайнса в Audi продолжаются. Поэтому Габриэлю Бортолето, молодому пилоту заводской команды немецкой компании, в интервью Motorsport.com пришлось заверить, что он останется на своём месте.

21-летний бразилец заявил, что его соглашение с Audi рассчитано на длительный срок и не содержит особых условий, которые позволяли бы досрочно его расторгнуть.

«Всё это носит конфиденциальный характер, но могу сказать, что никаких особых положений там нет, – заявил гонщик из Сан-Паулу. – У меня с Audi долгосрочный контракт, я буду выступать за эту команду не только в следующем году, но и через год.

Об этом я упоминал с самого начала, ведь у нас долгосрочный проект, и Маттиа Бинотто всегда говорит, что он рассчитан до 20230 года. В общем, давайте так и сформулируем».

Бортолето дебютировал в Формуле 1 в прошлом году в Sauber, которая в тот период проходила переходный этап перед преобразованием в заводской проект Audi. В 2026-м после первых 11 этапов сезона он набрал 10 из 12 очков команды и занимает 14-е место в личном зачёте.

«Когда я присоединился к этому проекту, я в него верил, а команда верила в мой потенциал, – продолжил Габриэль. – В этом году был сделан только первый шаг, ведь у нас построена новая машина и создан новый двигатель. В следующем году будет сделан следующий шаг…

Могу сказать, что занимаю в команде своё место, и контракты других людей комментировать не стану, но мне нравится работать с Нико Хюлкенбергом. Я я хочу совершенно определённо это заявить, ведь он быстрый и опытный гонщик, который приносит команде немало пользы. Но я верю и в свой потенциал, и в работу, которую мы делаем».