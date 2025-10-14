Шок для таксистов: "11,09 рубля за километр" — как Lada Vesta опустошает бюджет в такси

Эксперты маркетингового агентства НАПИ провели комплексное исследование, в ходе которого выяснили, что эксплуатация автомобиля Lada Vesta в такси обходится владельцу в значительную сумму — 1,33 миллиона рублей в год. Если рассматривать расходы за три года, сумма затрат достигает почти 4 миллионов рублей.

Такие цифры вызывают вопросы относительно рентабельности работы на Lada Vesta в таксомоторном бизнесе крупных мегаполисов. Аналитики объясняют, за счет чего формируются столь высокие расходы и какие нюансы влияют на итоговую экономику владения автомобилем.

В центре анализа оказалась Lada Vesta в версии Comfort’24 с автоматической коробкой передач и двигателем объемом 1,6 литра, мощностью 106 лошадиных сил. Стоимость нового автомобиля составляет 1,55 миллиона рублей.

В сценарии, смоделированном экспертами, автомобиль используется в такси в Москве и проходит до 120 тысяч километров ежегодно. Для приобретения транспортного средства применяется лизинговая схема на три года с процентной ставкой 26% годовых. Замена шин предусмотрена два раза за весь период эксплуатации, используются универсальные покрышки Triangle.

Аналитики НАПИ рассчитали, что стоимость одного километра пробега составляет около 11,09 рубля. Наибольшую часть расходов за три года занимает топливо — почти 1,8 миллиона рублей, тогда как на покупку шин уходит около 61 тысячи рублей.

В расчетах учитывались все ключевые статьи затрат: страховые платежи, техническое обслуживание и износ автомобиля. Через три года интенсивной эксплуатации остаточная стоимость машины оценивается в 1,19 миллиона рублей — снижение на 360 тысяч рублей по сравнению с первоначальной ценой, что соответствует ожиданиям при подобном режиме использования.

Полученные результаты подчеркивают: содержание Lada Vesta в такси связано с существенными затратами. При годовом пробеге в 120 тысяч километров основными расходами остаются топливо и обслуживание. Эксперты отмечают, что для успешного ведения бизнеса требуется тщательно планировать доходы, ведь при стоимости 11 рублей за километр снижение спроса на услуги может привести к убыткам.

Ранее издание сообщало о том, что цена Lada Vesta установилась на уровне 1,33 миллиона рублей.

Источник: rg.ru. Фото: rg.ru.