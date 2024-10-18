Россияне тратят больше всего денег на приобретение новых автомобилей LADA и Geely.

Согласно последним данным агентства «АВТОСТАТ», жители РФ потратили огромную сумму - 3,6 трлн рублей на новые легковые автомобили за первые 9 месяцев 2024 года. Этот показатель на 73% превышает результат за аналогичный период прошлого года, который составил 2,08 трлн рублей.

Эксперты отмечают, что рост финансовых вливаний на рынок в значительной степени обусловлен увеличением объемов продаж новых машин. Российский авторынок за январь - сентябрь текущего года вырос на 61%, что также связано с продолжающимся повышением цен на автомобили.

Лидерами по объему потраченных средств на автомобили с начала 2024 года стали LADA и Geely, суммы составили 416 млрд и 415 млрд рублей соответственно. На третьем месте оказалась марка Haval с результатом в 362 млрд рублей. Chery заняла четвертую позицию, потратив 349 млрд рублей. Единственная марка, превысившая планку в 200 млрд, стала Changan, с оборотом 237 млрд рублей.

Эти пять автобрендов собрали подавляющее количество средств - 49,4% всех расходов россиян на покупку новых автомобилей за период с января по сентябрь.