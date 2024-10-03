Произведено более 17 тысяч автомобилей Solaris на «Автомобильном заводе АГР»

Автомобильный завод "АГР", расположенный в Санкт-Петербурге, не перестает удивлять своими достижениями. С февраля по сентябрь текущего года на конвейере было собрано и выпущено более 17 тысяч автомобилей под брендом Solaris. Однако это еще не предел, так как с марта момента, когда эти новинки появились в продаже, уже найдено своих владельцев 13779 тачек, уточнила пресс-служба предприятия.

По информации внутренних источников, компания гордо отмечает, что автомобили Solaris занимают третье место в рейтинге продаж среди седанов за 9 месяцев текущего года.

Дилерская сеть марки насчитывает сегодня 81 партнера и продолжает активно расширяться. Дилерские центры размещены в 55 населенных пунктах по всей стране. Бренд Solaris активно проникает на региональные рынки, продолжая внедрять новые стандарты дизайна фирменных автосалонов. Планы по завершению этих работ намечены на конец 2024 года.

По утверждению главного руководителя группы компаний "АГР" Алексея Калицева, за последние три месяца предприятию удается почти удвоить объемы продаж моделей Solaris. Калицев также подчеркнул, что в будущем планируется акцентировать внимание на увеличении локализации производства, разработке новых цифровых сервисов и расширении географии покрытия марки.

Нельзя не отметить, что на данный момент на российском рынке представлены четыре модели под брендом Solaris – седаны HS и KRS, кросс-хэтчбек KRX и кроссовер HC.