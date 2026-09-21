Новый смелый Hyundai Tucson стал ещё выразительнее в версии XRT.

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В преддверии европейской премьеры Hyundai Tucson нового поколения, подготовленного для рынка Великобритании, компания вновь представила версию XRT с внедорожными особенностями. Однако поставлять такой вариант в Великобританию и Европу не планируется.

Как и N Line, ориентированная на спортивный стиль, комплектация XRT призвана подчеркнуть более практичный и защищённый характер автомобиля. Hyundai уже некоторое время предлагает модели Tucson и Ioniq 5 с обозначением XRT в США, а в 2024 году также показала концепт Santa Fe XRT. Ни одна из этих моделей ранее не продавалась в Великобритании или Европе. Представитель компании сообщил Auto Express, что с выходом нового Tucson ситуация не изменится.

Hyundai Tucson XRT

На единственном изображении, опубликованном на корейском медиасайте Hyundai, представлен Tucson XRT для внутреннего и американского рынков. В основу автомобиля положен недавно показанный SUV с увеличенной колёсной базой. Для Великобритании и Европы подготовят более короткую и динамичную версию с отдельно настроенными шасси и подвеской.

Автомобили в исполнении XRT получают массивные накладки на бамперы и колёсные арки, а также усиленную защиту порогов по всей длине кузова. Судя по фотографиям, хромированные элементы стандартной модели во многом заменили тёмными деталями. В чёрный цвет окрашены, в частности, окантовки окон и стойки C/D. Завершают оформление оригинальные легкосплавные колёсные диски.