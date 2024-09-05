BMW выпустит водородный автомобиль в 2028 году

Автопроизводитель BMW подтвердил планы выпустить автомобиль на водородных топливных элементах в 2028 году. Для реализации проекта компания расширяет существующее сотрудничество с Toyota, одним из немногих автопроизводителей, которые верят в будущее водорода. Хотя японский бренд продает Mirai уже десять лет, это будет первый автомобиль на водородных топливных элементах от BMW, который смогут купить люди.

Поскольку автомобиль будет представлен только через четыре года, BMW не раскрывает подробностей. Однако, они заявляют, что модель на водороде будет версией уже существующего продукта. Последний проект по водородным технологиям из Мюнхена основан на X5. Логика подсказывает, что водородный внедорожник не станет версией iX5, изображенной здесь. Это поколение уже находится во второй половине своего жизненного цикла. К 2028 году его заменит следующее поколение автомобиля.

Фото: Motor1.com

Какой бы формой он ни обладал, BMW обещает продать оригинальный продукт, который останется верен бренду, а не будет просто переименованной моделью Toyota. Естественно, последняя также работает над собственными автомобилями, которые будут использовать технологию водородных топливных элементов, разработанную вместе с баварским партнером. В то же время стоит отметить, что топливные элементы, устанавливаемые на iX5 Hydrogen, поставляются Toyota.

Этот внедорожник с нулевыми выбросами является частью тестового парка из менее чем 100 единиц, построенных в Спартанбурге и модифицированных на испытательном заводе в Мюнхене. Именно здесь iX5 с 396 лошадиными силами получает пару 700-баровых баков для водорода из углеродного волокна (CFRP). Объем каждого из них составляет шесть килограммов водорода, что обеспечивает запас хода по WLTP на 313 миль. Перезаправить автомобиль занимает три-четыре минуты, что примерно соответствует времени заправки бензина или дизеля в X5.

Предполагается, что первый водородный автомобиль BMW будет основан на следующем поколении X5 и будет построен на той же платформе CLAR, что и версии на бензине/дизеле/плагин-гибриды. Существуют отчеты о том, что BMW также может запустить обычный электромобиль с батареями на той же архитектуре, что и остальные версии X5. Следующее поколение X5, предположительно, начнет производство во второй половине 2026 года и должно включать версии на электричестве с момента запуска.

Фото: Motor1.com

В следующем году появится Neue Klasse – первая в истории BMW полностью электрическая архитектура, которая разрабатывается с учетом возможности установки водородного топливного элемента. Тем не менее, отчеты указывают на то, что в начальном этапе вместо этого будет использована платформа CLAR для усилий в области водорода.

Многим может показаться неожиданным, но BMW активно участвует в разработке автомобилей на водороде с 1979 года. Все началось с 520h, оснащенного двигателем внутреннего сгорания, модифицированным для работы на водороде, формула, которая повторилась позже с седанами E38 и E65 с двенадцатицилиндровыми двигателями в 2000-х годах. Тем не менее, работа над двигателями внутреннего сгорания на водороде была прекращена много лет назад, поскольку инженеры предпочли сосредоточиться на топливных элементах после понимания их большей эффективности.

Фото: Motor1.com

В беседе с GoAuto ранее в этом году Юрген Гульднер, вице-президент компании BMW по технологии водородных топливных элементов и проектам автомобилей, сказал:

"По сути, с X5 Hydrogen FCEV мы получаем запас хода около 500 км от одной заправки. Если бы я установил в тот же автомобиль двигатель внутреннего сгорания с тем же баком, я бы даже не получил 300 км. Вот в чем разница между продуктом, который мы можем продать, и продуктом, который мы не сможем продать. На отметке в 500 км и с временем заправки от трех до четырех минут, я думаю, люди подумают о переходе на водород – так что это актуально."

Существует серьезная проблема, на которую мы хотели бы обратить внимание. Да, это инфраструктура для заправки. Во многих частях мира ее фактически не существует, поэтому нас не удивит, если автомобиль будет продаваться только в отдельных регионах, где владельцы смогут заправлять свои водородные автомобили. До 2028 года еще четыре года, и к тому времени сеть может улучшиться. BMW и Toyota заявляют, что они "ищут региональные или местные проекты для дальнейшего развития инфраструктуры водорода через совместные инициативы".