Обновленная "тройка" от BMW: меньше кнопок, улучшенное шасси и еще больше мощности

Автопроизводитель BMW официально представил обновленное семейство 3-Series, подвергнув его плановому рестайлингу. Изменения затронули как седан, так и универсал: увеличена мощность, модернизировано шасси и уменьшено количество физических кнопок в салоне.

Особое внимание уделено интерьеру, который претерпел значительные изменения. Внешне машины дополнили новые цвета кузова и 19-дюймовые колесные диски, а внутри появились новые варианты отделки и D-образный руль, сокративший количество кнопок.

Теперь с помощью сенсорного экрана мультимедийной системы, работающей на операционной системе BMW 8.5, можно управлять климатом, подогревом и вентиляцией сидений. Это сделано для удобства и простоты использования.

Изменения также затронули центральные дефлекторы вентиляции, которые получили собственную подсветку, а весь интерьер теперь способен отправлять водителю сигналы, например, мигать при звонке или открытой двери.

Шасси также претерпело изменения: усилены точки крепления задних амортизаторов, что сделало езду на обновленных моделях более комфортной даже на неровных дорогах.

Моторный ряд почти не изменился: бензиновые, дизельные и гибридные двигатели, развивающие от 150 до 286 лошадиных сил, остались прежними. Однако «заряженная» версия M340i для американского рынка получила увеличенную мощность до 391 л.с. и 539 Нм.

Гибридная модель 330e также претерпела изменения: мощность осталась на уровне 292 л.с., но емкость батареи увеличена до 19,5 кВт и запас хода на электричестве увеличен с 81 до 101 км.

Обновлены и M-версии моделей 3-Series, которые теперь легко узнать по новым фарам, улучшенной мультимедийной системе, измененному рулю и вариантам отделки.

Самая мощная версия с 3,0-литровым двигателем, предлагаемая для M3 Competition, получила увеличение мощности до 530 л.с. и 650 Нм. Это позволило ускориться до 100 км/ч за 3,5 секунды и до 200 км/ч за 11,8 секунды.

Начало производства обновленных седанов и универсалов BMW 3-Series запланировано на июль. Автомобили будут производиться сразу в трех странах: Германии, Мексике и Китае. Цены пока известны только для США, где модель 330i с задним приводом стартует от 45,5 тыс. долларов, а M3 и M3 Competition - от 76 и 80,2 тыс. долларов соответственно.

Кроме того, в мае BMW представила трековое спорткупе M4 CS с 543-сильным двигателем, элементами из углеволокна и эксклюзивными колесными дисками.