BMW отказывается от буквы 'i' на своих бензиновых автомобилях

Автомобильный гигант BMW долгое время использовал букву "i" в конце названий своих моделей — 325i, 540i и так далее. Изначально эта буква использовалась для разграничения машин с инжектором топлива от моделей с карбюратором, которые обозначались трехзначным кодом серии и объемом двигателя. Однако с тех пор, как BMW полностью отказалась от карбюраторов и представила электрический суббренд "i", компания приняла решение отказаться от использования буквы "i" в конце названий моделей.

Эту информацию подтвердил один из руководителей BMW в беседе с изданием BMWBlog. Журналисты отметили, что новое поколение X3 будет представлено моделью M50, в то время как текущая модель называется M40i. Бернд Кёбер, вице-президент по бренду BMW и управлению продукцией, подчеркнул в беседе с журналистами BMWBlog, что теперь компания хочет, чтобы "i" означало, что вы управляете электромобилем.

Фото: Motor1.com

В мире, где BMW продает полностью электрический i5 и 540i, работающий на топливе, легко можно понять, почему некоторые клиенты могут стать смущены. Да, строчная "i" в конце названия модели является наследием, но электрический суббренд "i" теперь также хорошо узнаваем. Это также одно из лучших наименований в электромобилях. Например, название i5 сразу дает понять, что речь идет об электрической 5 серии.

Пока неясно, когда мы увидим прекращение использования буквы "i" в остальных бензиновых моделях BMW. Будет странно увидеть что-то вроде "330" на задней части 3 серии, потому что "i" в конце стало настолько устоявшимся элементом. По лучшим воспоминаниям автора, последний раз подобную маркировку BMW можно было увидеть в США в середине 1980-х годов на 325 eta, который использовал долгоходный версию рядного шестицилиндрового двигателя M20 компании.

Несмотря на то, что все они были с инжектором топлива, некоторые из этих автомобилей имели обозначение 325, в то время как другие - 325e. BMW также использовала букву "d" для дизельных машин, хотя подобные модели давно отсутствуют на американском рынке.