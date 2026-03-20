Blick: В Audi — полный хаос

В последние дни в мире автоспорта активно обсуждаются слухи о кадровых перестановках в команде Audi F1. Три дня назад появились сообщения о том, что в немецкой команде ищут специалиста, который мог бы заменить Эдриана Ньюи на посту руководителя коллектива.

В числе возможных кандидатов сразу же был упомянут Джонатан Уитли. Еще на прошлой неделе в Шанхае он делился своими эмоциями, отмечая, что гордится успехами, которых команда добилась за 11 месяцев его работы.

Однако сегодня стало известно, что Уитли покидает заводскую команду Audi, базирующуюся на платформе Sauber. В Швейцарии эта новость была воспринята особенно тяжело.

Швейцарский таблоид Blick вышел с подробным материалом на эту тему, сопроводив один из абзацев подзаголовком «В Audi царит хаос».

В издании отмечают: «Повторяется старая история: контракты в Формуле 1 часто не стоят бумаги, на которой они написаны. Что такое «лояльность» в этом цирке едва ли знают… Если коротко, то эгоистические интересы всегда остаются приоритетом. И Уитли теперь тоже предстоит жить с таким обвинением…»

В публикации также подчеркивается, что разногласия между Бинотто и Уитли по поводу распределения полномочий были известны давно, хотя официально в Audi отрицали наличие внутренних конфликтов и борьбы за власть.

Что касается Эдриана Ньюи, Blick пишет, что его назначение на руководящую должность в команде было ошибкой, ведь этот талантливый специалист по аэродинамике не раз сталкивался с трудностями вне своей профессиональной сферы. В результате основной задачей для Ньюи стало найти преемника, способного возглавить коллектив.

Сейчас, как отмечает издание, такая кандидатура была найдена. Впрочем, самому Уитли, по его словам, не по душе жизнь на берегу Цугского озера, несмотря на прежние заверения в обратном. Теперь вместе с семьёй он возвращается в Великобританию. База Aston Martin расположена в Сильверстоуне — всего в 20 километрах от Милтон-Кинса, где он работал ранее.

В Audi, тем временем, снова вынуждены искать нового руководителя команды. Напомним, Андреас Зайдль покинул Sauber более двух лет назад, а до этого ушёл из McLaren. Как бы ни сложились дальнейшие события, немецкому производителю предстоит преодолеть последствия нынешней ситуации, которая, по мнению экспертов, может затормозить развитие коллектива.

Гернот Дёльнер, возглавляющий Audi, теперь не имеет права на ошибку при назначениях ключевых сотрудников. Любопытно, что за последние три месяца в команде уже сменилось три руководителя пресс-службы.