Берра: Возможна гонка с любым из трёх составов

Главный инженер шинного производителя Pirelli Симоне Берра подвёл итоги пятничных заездов Гран При Австралии, проанализировав работу различных составов резины на автодроме.

По словам Симоне Берра, состояние трека всегда играет ключевую роль на первом этапе сезона. В этот раз, несмотря на изначально низкое сцепление с асфальтом, условия трассы уже заметно улучшились по сравнению с теми, что фиксировали специалисты компании в начале недели. Берра отметил, что улучшения покрытия продолжатся вплоть до воскресенья, что непременно скажется на темпе пилотов.

В ходе первой тренировки команды в большинстве своем занимались изучением поведения автомобилей, а также отрабатывали управление энергосистемой силовых установок. Вторая сессия у ряда коллективов была посвящена работе с полными баками, чтобы максимально приблизиться к реальным условиям предстоящей гонки.

Одним из характерных для Мельбурна явлений вновь стало гранулирование шин. На этот раз оно проявилось на всех трех доступных составах, преимущественно на передней оси. Тем не менее, предварительный анализ специалистов Pirelli показывает, что эта особенность не должна создать значительных трудностей ни для одного из комплектов. В компании уверены: все три типа резины могут быть задействованы в стратегиях команд во время гонки.

Различия в скорости между составами соответствуют ожиданиям инженеров. Так, между покрышками C3 и C4 разница составляет порядка 0,3–0,4 секунды, а между C4 и C5 — примерно полсекунды. Деградация шин, по оценке Pirelli, незначительна и находится под контролем гонщиков.