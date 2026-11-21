Оливер Берман остаётся единственным гонщиком в пелотоне, у которого пока нет контракта на 2027 год. Руководитель Haas Айо Комацу утверждает, что ситуация разрешится в ближайшее время, однако фактическое положение дел выглядит иначе.

По информации Racingnews365, менеджеры британского гонщика активно обсуждают контракт на 2027 год с фактическим руководителем Alpine Флавио Бриаторе. Берман и его представители стремятся завершить сотрудничество с Ferrari и, соответственно, с Haas, поскольку ему не могут гарантировать место в Скудерии в 2028 году.

Предполагается, что Берман может заменить в Alpine Франко Колапинто. У аргентинского гонщика есть контракт на следующий сезон, а его спонсор Mercado Libre приносит команде по меньшей мере $20 миллионов в год. При этом такие условия не гарантируют Франко место за рулём. После подтверждения соглашения в конце августа отношение Флавио Бриаторе к Колапинто стало более негативным.

На это повлияли несколько обстоятельств. Одним из них стали действия самого Франко в гонке в Баку: тогда он выбил с трассы напарника Пьера Гасли, когда оба гонщика боролись в первой десятке. Колапинто полностью признал свою вину за столкновение, однако это не облегчило положение Alpine. Двойной сход на этапе в Азербайджане фактически лишил команду шансов занять пятое место в Кубке конструкторов и получить соответствующие призовые.

Другим фактором стали аргентинские болельщики, которые достаточно агрессивно ведут себя в социальных сетях, оскорбляя и угрожая другим гонщикам и сотрудникам команд. Это негативно отражается и на Alpine, чего команда хотела бы избежать накануне начала сотрудничества с модным домом Gucci, который в 2027-м станет титульным спонсором.

Если Alpine решит заключить контракт с Оливером Берманом, Колапинто перейдёт на должность третьего пилота. Эта позиция стала вакантной после ухода Пауля Арона.

В то же время маловероятно, что окончательное решение по составам Alpine и Haas будет принято до начала зимнего перерыва.