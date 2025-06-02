Главная Новости Bentley Bentayga Speed возвращается с еще большей мощностью и скоростью до 193 миль в час
Новости

Bentley Bentayga Speed возвращается с еще большей мощностью и скоростью до 193 миль в час

Новый Bentley Bentayga Speed с мотором V8: быстрее и мощнее. Версия без гибридных технологий имеет 641 л.с. и разгон до 100 км/ч за 3,4 секунды, достигая скорости 193 миль в час. Узнайте, какие изменения сделали его динамичнее!
РедакцияР
Редакция
02.06.2025, 14:52·2 мин
single
Фото: autoexpress

Бентли Бентайга Спид держал титул самого быстрого в мире внедорожника на протяжении некоторого времени, благодаря своему легендарному двенадцатицилиндровому двигателю, который позволял ему разгоняться до 190 миль в час. Теперь автомобиль вернулся – с двигателем V8.

В прошлом году Bentley прекратил выпуск автомобилей с двигателями W12, заменив их новым гибридным силовым агрегатом Ultra Performance Hybrid. Однако Bentayga Speed получил 641 лошадиные силы от 4,0-литрового твин-турбированного V8 без поддержки от сети, что делает его менее мощным, чем 771-сильный Ultra Performance Hybrid и недавно анонсированный 671-сильный High Performance Hybrid.

Тем не менее, это больше, чем производил старый Bentayga Speed с 6,0-литровым двигателем W12 (626 лошадиных сил), и хотя крутящий момент у нового Bentayga Speed с двигателем V8 меньше на 50 Нм, он превосходит предыдущую модель на 0,4 секунды в разгоне 0-100 км/ч, достигая всего за 3,4 секунды. Максимальная скорость также увеличилась до 193 миль в час.

Фото: autoexpress

Он не только быстрее на прямой дороге. Со старой моделью мы всегда считали, что V8 S был более привлекательным вариантом для любителей быстрой езды благодаря немного более благоприятной массе, и с новым Speed Bentley внес несколько изменений, чтобы придать ему динамику, которая подразумевается в его названии.

Помимо режимов Comfort и Bentley, которые остались без изменений от других моделей Bentayga, режим Sport был перенастроен для Speed. Он обеспечивает более отзывчивое управление, помогаемое на 15 процентов жестче настроенной амортизацией и векторным распределением тормозного усилия, направленным на то, чтобы придать Speed большую ловкость на поворотах.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Полная свобода после окончания судебного производства: миф или реальность?

Демид Поршнев·31.05.2024
Новости

Как работает автономный дизельный отопитель

Редакция·30.10.2022
Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация