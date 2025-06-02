Bentley Bentayga Speed возвращается с еще большей мощностью и скоростью до 193 миль в час

Бентли Бентайга Спид держал титул самого быстрого в мире внедорожника на протяжении некоторого времени, благодаря своему легендарному двенадцатицилиндровому двигателю, который позволял ему разгоняться до 190 миль в час. Теперь автомобиль вернулся – с двигателем V8.

В прошлом году Bentley прекратил выпуск автомобилей с двигателями W12, заменив их новым гибридным силовым агрегатом Ultra Performance Hybrid. Однако Bentayga Speed получил 641 лошадиные силы от 4,0-литрового твин-турбированного V8 без поддержки от сети, что делает его менее мощным, чем 771-сильный Ultra Performance Hybrid и недавно анонсированный 671-сильный High Performance Hybrid.

Тем не менее, это больше, чем производил старый Bentayga Speed с 6,0-литровым двигателем W12 (626 лошадиных сил), и хотя крутящий момент у нового Bentayga Speed с двигателем V8 меньше на 50 Нм, он превосходит предыдущую модель на 0,4 секунды в разгоне 0-100 км/ч, достигая всего за 3,4 секунды. Максимальная скорость также увеличилась до 193 миль в час.

Фото: autoexpress

Он не только быстрее на прямой дороге. Со старой моделью мы всегда считали, что V8 S был более привлекательным вариантом для любителей быстрой езды благодаря немного более благоприятной массе, и с новым Speed Bentley внес несколько изменений, чтобы придать ему динамику, которая подразумевается в его названии.

Помимо режимов Comfort и Bentley, которые остались без изменений от других моделей Bentayga, режим Sport был перенастроен для Speed. Он обеспечивает более отзывчивое управление, помогаемое на 15 процентов жестче настроенной амортизацией и векторным распределением тормозного усилия, направленным на то, чтобы придать Speed большую ловкость на поворотах.