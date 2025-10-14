Belgee X50 — лидер продаж среди автомобилей в Москве

Агентство «АВТОСТАТ» обнародовало свежие данные о продажах новых легковых автомобилей в Москве за 9 месяцев 2025 года. Согласно статистике, в столице было реализовано 110,8 тыс. машин, что на 25% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты отмечают значительное присутствие китайских производителей на рынке: их доля составила 62%, хотя годом ранее этот показатель достигал 70%. Таким образом, влияние китайских брендов на московский авторынок постепенно снижается.

Лидером среди марок стала Geely — за отчетный период москвичи приобрели 11,4 тыс. автомобилей этого производителя. На второй строчке оказался Haval с показателем 11 тыс. проданных машин, при этом в первом полугодии именно эта компания занимала первую позицию. Третье место досталось белорусскому бренду Belgee — его продажи достигли 8,2 тыс. экземпляров. Далее в рейтинге расположились Chery и LADA, каждая из которых реализовала по 7,4 тыс. автомобилей. Остальные производители не смогли преодолеть порог в 5 тыс. проданных машин.

По итогам 9 месяцев самым востребованным новым автомобилем в Москве стал кроссовер Belgee X50. Его выбрали 4,9 тыс. покупателей. Geely Monjaro, который лидировал в первой половине года, теперь занимает второе место с результатом в 4,8 тыс. реализованных экземпляров. На третьей позиции — Haval Jolion, разошедшийся тиражом в 3,6 тыс. штук. Четвертое место у Belgee X70 (3,3 тыс. шт.), а пятерку лидеров замыкает российская LADA Granta, продажи которой составили 2,7 тыс. автомобилей.