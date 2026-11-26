Айзек Хаджар был среди претендентов на победу в Лас-Вегасе, однако техническая проблема не позволила ему продолжить борьбу. В четверг гонщик с оптимизмом оценивал свои шансы на успех в предстоящем уик-энде.

Айзек Хаджар: «Я горжусь нашей командой. Я помню, как в начале сезона в Шанхае боролся с Оливером Берманом. Сила наших инженеров и скорость прогресса действительно впечатляют.

Фантастически приятно сражаться в группе лидеров, претендовать на победу в Лас-Вегасе. Я был очень близок к победе. Это прекрасное ощущение, и я хочу его повторить.

Макс выиграл уже четыре гонки – это говорит о том, насколько хороша наша машина. Если я буду продолжать в том же духе, то смогу победить. Я верю, что это произойдёт. Я уже не борюсь ни за какую позицию в чемпионате, поэтому могу рискнуть, попробовать что-то новое, побороться с лидерами.

Жаль, я никогда не узнаю, как развивалась бы ситуация на последних кругах, если бы у меня не сломалось переднее крыло.

У нас быстрая машина. Я с нетерпением жду эту гонку – я всегда был быстр на этой трассе, показывал высокие результаты в последние два сезона, и в Формуле 2, и в Формуле 1... Это вселяет уверенность перед началом уик-энда».