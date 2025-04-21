Исаак Хаджар: Вначале я не задумывался об очках

Новичок команды Айзек Хаджар привнёс Racing Bulls единственное очко в Джидде. Лиам Лоусон получил 10-секундный штраф и занял 12-е место.

Айзек Хаджар (10-й): «Я провел гонку отлично и чувствую себя очень удовлетворенным. Старт был хороший, стратегия сработала – и это было ключевым моментом. Мы выбрали нестандартную стратегию, чтобы повысить наши шансы, и это оправдало себя. Вначале я не думал о возможности заработать очки, но машина была быстрой и помогла мне финишировать десятым».

«Необходимо разобраться, почему нам не хватило скорости в квалификации. Уик-энд в Майами обещает быть захватывающим – там у нас будет этап со субботним спринтом и двумя квалификациями, где мы сможем проверить наши выводы».

Лиам Лоусон (12-й): «Наш автомобиль был быстрым на протяжении всей гонки, но я провел большую часть заезда в трафике. Штраф тоже не помог – обидно остаться без очков, учитывая что на этом этапе я чувствовал себя очень уверенно за рулём. Мы делаем все правильно, просто нужно объединить усилия, чтобы добиться результатов».

«Айзек отлично справился и смог заработать очки. Среди команд среднего уровня конкуренция очень острая, необходимо выжать максимум из каждой возможности, чтобы опережать соперников. Мы продолжаем усердно работать и стараемся улучшить результаты на Гран При Майами».