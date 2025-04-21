Главная Новости Лиам Лоусон Исаак Хаджар: Вначале я не задумывался об очках
Новости

Исаак Хаджар: Вначале я не задумывался об очках

Лиам Лоусон получил 10-секундный штраф в Джидде, а Айзек Хаджар принёс Racing Bulls единственное очко. Гонщики поделились впечатлениями и планами на Майами.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
21.04.2025, 00:11·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Новичок команды Айзек Хаджар привнёс Racing Bulls единственное очко в Джидде. Лиам Лоусон получил 10-секундный штраф и занял 12-е место.

Айзек Хаджар (10-й): «Я провел гонку отлично и чувствую себя очень удовлетворенным. Старт был хороший, стратегия сработала – и это было ключевым моментом. Мы выбрали нестандартную стратегию, чтобы повысить наши шансы, и это оправдало себя. Вначале я не думал о возможности заработать очки, но машина была быстрой и помогла мне финишировать десятым».

«Необходимо разобраться, почему нам не хватило скорости в квалификации. Уик-энд в Майами обещает быть захватывающим – там у нас будет этап со субботним спринтом и двумя квалификациями, где мы сможем проверить наши выводы».

Лиам Лоусон (12-й): «Наш автомобиль был быстрым на протяжении всей гонки, но я провел большую часть заезда в трафике. Штраф тоже не помог – обидно остаться без очков, учитывая что на этом этапе я чувствовал себя очень уверенно за рулём. Мы делаем все правильно, просто нужно объединить усилия, чтобы добиться результатов».

«Айзек отлично справился и смог заработать очки. Среди команд среднего уровня конкуренция очень острая, необходимо выжать максимум из каждой возможности, чтобы опережать соперников. Мы продолжаем усердно работать и стараемся улучшить результаты на Гран При Майами».

Источник

Лиам Лоусон (51)Айзек Хаджар (11)Racing Bulls (11)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Полная свобода после окончания судебного производства: миф или реальность?

Демид Поршнев·31.05.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация