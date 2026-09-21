Айзек Хаджар готовится вновь сесть за руль в Баку

Айзек Хаджар вновь сядет за руль во время гоночного уик-энда в Баку и примет участие в Гран При Азербайджана. Об этом сообщает авторитетное голландское издание Formule1.nl, близкое к команде Макса Ферстаппена.

21-летний француз получил травму левого запястья во время тренировки на боксёрском ринге в период летнего перерыва. Из-за повреждения гонщик пропустил уже три этапа. В Зандфорте, Монце и Мадриде его в составе Red Bull Racing успешно заменял Лиам Лоусон, набравший за это время 12 очков.

Теперь новозеландец должен вернуться в Racing Bulls, а Юки Цунода, выступавший на его VCARB 03, вновь займёт роль резервного гонщика команд Red Bull. При этом Юки долгое время работал только на симуляторе, однако сумел неплохо проявить себя, заняв десятое место в Гран При Италии.

Официального подтверждения полного восстановления Хаджара после травмы и его допуска к гонке пока не поступало.