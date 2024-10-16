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"АвтоВАЗ" представил доступную версию Lada Vesta с автоматической коробкой передач

У автопроизводителя Lada появилась новая версия популярной модели "Веста" с 1,6-литровым двигателем и автоматической коробкой передач, как сообщила официальная пресс-служба компании.
РедакцияР
Редакция
16.10.2024, 11:11·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Эта модификация автомобиля стала доступнее для покупателей и выгодна с точки зрения экономии топлива. Двигатель данной версии развивает 106 лошадиных сил.

Согласно заявленным данным, расход топлива в смешанном цикле составляет 7,3 литра на 100 километров пути.

Двигатель 1,6 литра в сочетании с автоматической трансмиссией уже знаком поклонникам бренда по моделям седанов Lada Vesta и Lada Vesta SW, начиная с версии "Комфорт". Доплата за данную комплектацию составляет 50 000 рублей.

Фото: Carsweek.ru

Недавно на нашем портале сообщалось, что стоимость самого доступного бизнес-седана Lada Aura начнется от 2,6 миллиона рублей.

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