"АвтоВАЗ" представил доступную версию Lada Vesta с автоматической коробкой передач

Эта модификация автомобиля стала доступнее для покупателей и выгодна с точки зрения экономии топлива. Двигатель данной версии развивает 106 лошадиных сил.

Согласно заявленным данным, расход топлива в смешанном цикле составляет 7,3 литра на 100 километров пути.

Двигатель 1,6 литра в сочетании с автоматической трансмиссией уже знаком поклонникам бренда по моделям седанов Lada Vesta и Lada Vesta SW, начиная с версии "Комфорт". Доплата за данную комплектацию составляет 50 000 рублей.

Фото: Carsweek.ru

Недавно на нашем портале сообщалось, что стоимость самого доступного бизнес-седана Lada Aura начнется от 2,6 миллиона рублей.