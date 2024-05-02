Продажи АВТОВАЗа в апреле достигли самого высокого уровня за последние 12 лет

Компания АВТОВАЗ успешно закончила апрельский месяц на российском автомобильном рынке. В течение этого периода было реализовано 45551 легковых и легких коммерческих автомобилей LADA, что на 64,8% превышает прошлогодние показатели. Это стало лучшим результатом продаж за последние 12 лет. Согласно информации, предоставленной пресс-службой автопроизводителя, за первые четыре месяца 2024 года дилеры LADA в России реализовали 137114 машин, что на 49,2% выше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Лидером продаж среди автомобилей от АВТОВАЗа в апреле остается модель LADA Granta, которую выбрали 21429 покупателей (+7,7%). Это свидетельствует о том, что самая массовая и доступная модель бренда достигла исторического пика продаж. На втором месте находится флагманская LADA Vesta, продажи которой составили рекордные 13450 автомобилей. Внедорожники LADA Niva Travel пользуются стабильным спросом, их реализация в апреле достигла 5205 единиц (+33,8%), а модели Niva Legend – 4819 машин (+42,1%). Продажи коммерческих автомобилей LADA в апреле увеличились в 2,1 раза, достигнув отметки в 629 штук, причем наибольшим спросом среди покупателей пользовались коммерческие версии на базе Granta.

В апреле АВТОВАЗ приступил к продажам автомобилей LADA Granta с классической автоматической трансмиссией. Партия таких автомобилей, производство которых стартовало на предприятии, составит около 5 тыс. единиц и будет выпущена в течение текущего года.