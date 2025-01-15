Продажи автомобилей LADA на 30% выросли в 2024 году, сообщает АВТОВАЗ.

Автопроизводитель АВТОВАЗ завершил 2024 год с рекордными продажами в России. Общий объем проданных легковых и легких коммерческих автомобилей LADA составил 458 933 единицы, что на 30,2% превысило результаты прошлого года. Эту информацию сообщает официальный сайт компании.

Легковая модель LADA Granta сохранила статус бестселлера производителя, разойдясь в количестве 205 622 единиц, что на незначительные 0,2% меньше, чем в предыдущем году. Флагманский седан LADA Vesta в 2024 году нашел 123 456 покупателей, что в 2,5 раза превысило результаты предыдущего года.

Продажи внедорожников LADA Niva Travel увеличились на 4,8% и составили 51 309 штук, а автомобилей семейства LADA Niva Legend было реализовано 49 543, что на 15% больше.

Помимо этого, в 2024 году было продано 16 650 универсалов LADA Largus, 5 837 автомобилей LADA Granta, 5 542 фургона LADA Largus и 546 коммерческих внедорожников семейства LADA Niva Legend. Также бизнес-седан LADA Aura нашел 263 покупателей.

Рост продаж сопровождался расширением дилерской сети АВТОВАЗа до 338 официальных автосалонов, что на 21 больше, чем годом ранее.

Помимо увеличения продаж на внутреннем рынке, компания продолжала развивать направление экспорта. В прошлом году поставки за рубеж увеличились в 4 раза, а число стран-импортеров выросло до 20.

Суммарное производство автопроизводителя в 2024 году увеличилось на 40% и достигло 525 525 единиц. Уровень локализации LADA превысил 95%, компания полностью заменила поставки из других стран.

В планах на 2025 год - запуск новой модели LADA Iskra, разработка новых двигателей для внедорожников Niva, расширение модельного ряда мелкосерийными моделями Niva Sport, Vesta Sport и новыми коммерческими версиями. Также планируется введение новых комплектаций для повышения уровня оснащения, комфорта и безопасности автомобилей.

Компания планирует выпустить 500 тысяч автомобилей в 2025 году. Инвестиционная программа АВТОВАЗа на этот период рассчитана на 45 млрд рублей.