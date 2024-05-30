Главная Новости Lada АвтоВАЗ начал производство новой "Лады", доступной для всех желающих.
Новости

АвтоВАЗ начал производство новой "Лады", доступной для всех желающих.

Автомобильный завод «АвтоВАЗ» неустанно работает, чтобы удовлетворить спрос на новые удлиненные седаны LADA Aura.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
30.05.2024, 09:22·2 мин
single
Фото: Автоновости Дня

Автомобильный завод «АвтоВАЗ» неустанно работает, чтобы удовлетворить спрос на новые удлиненные седаны LADA Aura. По данным инсайдеров, в настоящее время в Тольятти каждую неделю сходят с конвейера несколько машин: белые с черным салоном и черные с белым салоном. Эту информацию раскрыл инсайдерский паблик Avtograd News через социальную сеть «ВКонтакте».

Планы завода намечаются амбициозные - начать массовое производство LADA Aura с сентября. По данным же источников, до конца текущего года планируется выпустить примерно 10 тысяч таких машин.

«Для этого необходимо ежедневно собирать 125-150 автомобилей. На данный момент существуют проблемы с комплектующими, в том числе с картой задней двери. К осени все проблемы должны быть устранены, и производство пойдет как по маслу», - подчеркнули специалисты из Avtograd News.

LADA Aura - это удлиненный седан на базе Vesta с увеличенной колесной базой на 25 см. Он обладает улучшенной шумоизоляцией, раскладывающимся подлокотником сзади, кожаным салоном, мультимедийной системой LADA Enjoy Vision Pro с 10-дюймовым сенсорным дисплеем и премиальной акустикой.

По словам источников, пока «Ауры» производятся в максимальной комплектации, однако в будущем на конвейере появится упрощенная версия для таксопарков и общественных служб. Она не будет иметь топовой мультимедийной системы с вертикальным сенсорным экраном, продвинутой акустики, кожаной отделки и других дорогостоящих опций.

Все модели LADA Aura оснащены 122-сильным 1,8-литровым бензиновым двигателем в паре с китайским вариатором WLY, который недавно появился у LADA Vesta. По слухам, на «упрощенные» версии будут устанавливать 106-сильный 1,6-литровый двигатель и «механику».

Первый публичный показ LADA Aura состоялся на выставке «Евразия – наш дом» в Сочи в июне прошлого года. В январе текущего года автопроизводитель привез удлиненный седан на итоговую пресс-конференцию в Москву, где также присутствовал журналист издания «Автоновости дня».

При условии, что запланированные сроки начала массового производства будут соблюдены, новинка должна появиться в продаже до конца осени или начала зимы. Автомобили LADA Aura будут доступны не только для государственных заказов, но и для обычных частных покупателей.

Источник

Автоваз (99)Lada (243)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

"Jeep отзывает внедорожник Cherokee 2022 из-за проблем с сигналами поворота"

Иннокентий Петров·03.04.2024
Новости

"«Калашников» анонсировал выпуск электрического ретро-мотоцикла ИЖ-49"

Редакция·11.04.2024
Новости

"Volvo назвала свои два кроссовера иначе. Как они теперь называются?"

Демид Поршнев·20.02.2024
Новости

Skoda Octavia из КНР теперь можно купить в России

Редакция·19.01.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация