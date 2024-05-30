АвтоВАЗ начал производство новой "Лады", доступной для всех желающих.

Автомобильный завод «АвтоВАЗ» неустанно работает, чтобы удовлетворить спрос на новые удлиненные седаны LADA Aura. По данным инсайдеров, в настоящее время в Тольятти каждую неделю сходят с конвейера несколько машин: белые с черным салоном и черные с белым салоном. Эту информацию раскрыл инсайдерский паблик Avtograd News через социальную сеть «ВКонтакте».

Планы завода намечаются амбициозные - начать массовое производство LADA Aura с сентября. По данным же источников, до конца текущего года планируется выпустить примерно 10 тысяч таких машин.

«Для этого необходимо ежедневно собирать 125-150 автомобилей. На данный момент существуют проблемы с комплектующими, в том числе с картой задней двери. К осени все проблемы должны быть устранены, и производство пойдет как по маслу», - подчеркнули специалисты из Avtograd News.

LADA Aura - это удлиненный седан на базе Vesta с увеличенной колесной базой на 25 см. Он обладает улучшенной шумоизоляцией, раскладывающимся подлокотником сзади, кожаным салоном, мультимедийной системой LADA Enjoy Vision Pro с 10-дюймовым сенсорным дисплеем и премиальной акустикой.

По словам источников, пока «Ауры» производятся в максимальной комплектации, однако в будущем на конвейере появится упрощенная версия для таксопарков и общественных служб. Она не будет иметь топовой мультимедийной системы с вертикальным сенсорным экраном, продвинутой акустики, кожаной отделки и других дорогостоящих опций.

Все модели LADA Aura оснащены 122-сильным 1,8-литровым бензиновым двигателем в паре с китайским вариатором WLY, который недавно появился у LADA Vesta. По слухам, на «упрощенные» версии будут устанавливать 106-сильный 1,6-литровый двигатель и «механику».

Первый публичный показ LADA Aura состоялся на выставке «Евразия – наш дом» в Сочи в июне прошлого года. В январе текущего года автопроизводитель привез удлиненный седан на итоговую пресс-конференцию в Москву, где также присутствовал журналист издания «Автоновости дня».

При условии, что запланированные сроки начала массового производства будут соблюдены, новинка должна появиться в продаже до конца осени или начала зимы. Автомобили LADA Aura будут доступны не только для государственных заказов, но и для обычных частных покупателей.