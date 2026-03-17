Главная Новости Lada АвтоВАЗ сообщил, каков реальный срок службы двигателя автомобилей «Лада»
Новости

АвтоВАЗ сообщил, каков реальный срок службы двигателя автомобилей «Лада»

Ресурс двигателя LADA достигает 220 000 км и выше благодаря современным технологиям и качественным компонентам, отмечает АвтоВАЗ.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
17.03.2026, 13:15·2 мин
Фото: Автоновости Дня

Российские автомобили LADA традиционно ассоциируются с доступными ценами и простой конструкцией, в том числе и в области двигателей. «АвтоВАЗ» в официальном канале на платформе Дзен рассказал, насколько долговечными на самом деле являются моторы выпускаемых в Тольятти машин.

По информации представителей компании, срок службы двигателя любого автомобиля LADA изначально рассчитан на уровне среднего мирового стандарта для легковых машин соответствующего класса и объема. В «АвтоВАЗе» уточнили: еще на этапе проектирования закладывается минимальный ресурс работы силового агрегата — 220 000 километров.

В заявлении компании подчеркивается, что этот показатель — лишь минимальная расчетная величина, а фактический ресурс может быть намного выше и зависит от целого ряда условий. Среди них качество топлива и масел, регулярность обслуживания, корректность эксплуатации силового агрегата и температурные условия. По словам представителей «АвтоВАЗа», встречались случаи, когда моторы LADA отходили по 300 000 километров и более без капремонта.

Как отмечают на предприятии, такой высокий срок службы достигается благодаря целой системе инженерных решений. В числе ключевых факторов: точный выбор материалов с повышенной прочностью и износостойкостью, тщательный подбор зазоров в сопряженных деталях, минимизация массы движущихся узлов и снижение внутренних сил инерции и трения.

Также используются современные облегчённые поршни с тонкими кольцами и специальным покрытием для защиты от задиров. По информации компании, такая компоновка исключает контакт поршня и клапанов даже в аварийных ситуациях — это так называемая «невтычная» схема, что также положительно сказывается на общем ресурсе силового агрегата.

Существенное значение имеет и сама технология производства. На «АвтоВАЗе» внедрена селективная сборка моторов — автоматизированные системы контролируют параметры блоков, поршней, распредвалов и коленчатых валов. На заводском конвейере детали подбираются с учетом необходимых зазоров, чтобы в собранном двигателе спаренные элементы соответствовали требуемым стандартам плотности посадки.

Тем временем в «АвтоВАЗе» продолжаются дорожные испытания новой модели — кроссовера LADA Azimut. Старт серийного производства запланирован на третий квартал года. Этот автомобиль будет оснащаться двумя новыми двигателями: 1,6-литровым мотором мощностью 120 л.с. в сочетании с китайской шестиступенчатой механической коробкой передач, а также 1,8-литровым двигателем на 132 л.с., который будет работать в паре с вариатором от Vesta и Iskra.

Автор материала — Дмитрий Брусочкин.

Источник

Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация