АвтоВАЗ представил обновленную «Ладу Весту»: что изменилось и сколько она стоит

«АвтоВАЗ» представил существенно модернизированную LADA Vesta. Все версии модели — седан, универсал, кросс-седан и кросс-универсал — получили двигатель 1.8 нового поколения. В некоторых комплектациях также появились дополнительные функции комфорта и безопасности, сообщили в пресс-службе компании.

Мотор объемом 1,8 литра развивает 132 л. с. против прежних 122 л. с. Крутящий момент увеличился со 170 до 175 Нм. За счет улучшенных характеристик максимальная скорость обновленной LADA Vesta достигла 192 км/ч, разгон до «сотни» занимает 10 секунд, а средний расход топлива составляет 7,4 литра на 100 км.

«Увеличение крутящего момента во всем диапазоне оборотов делает двигатель более эластичным, а поездки – более комфортными и эффективными», — отмечает «АвтоВАЗ».

Силовые агрегаты 1,8 нового поколения устанавливаются на LADA Vesta, начиная с комплектаций «Практик» и «Драйв». Стоимость автомобилей с шестиступенчатой механической коробкой передач начинается от 1 845 000 рублей. Доплата за автоматическую трансмиссию, представленную вариатором CVT, составляет 45 000 рублей.

Помимо нового двигателя, некоторые версии модернизированной Vesta оснащаются дополнительными системами комфорта и безопасности. Седаны Vesta Cross и универсалы Vesta SW Cross с увеличенным клиренсом получили систему выбора режимов движения. Она корректирует настройки двигателя, противобуксовочной и противозаносной систем для режимов «Грунт», «Песок», «Снег» и «Спорт».

Автомобили LADA Vesta в комплектациях «Техно» теперь оборудуются системой электронного контроля давления в шинах. Также для них предусмотрена атмосферная подсветка панели приборов и дверных обивок мягкого лунного цвета.

Поставки обновленных LADA Vesta официальным дилерам «АвтоВАЗа» уже начались.

Ранее, в конце октября, «АвтоВАЗ» вывел на рынок обновленный битопливный седан LADA Vesta CNG. Автомобиль работает на бензине и метане и оснащается фирменной телематической системой «LADA Connect Старт», которая позволяет управлять некоторыми функциями со смартфона. Начиная с комплектации «Драйв», модель также получила автоматический климат-контроль.

Автор: Иван Бахарев