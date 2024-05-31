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АВТОВАЗ запустил предсерийное производство LADA Aura

Автомобильный гигант АВТОВАЗ объявил о старте предварительного производства автомобилей LADA Aura. По информации портала Autonews.
РедакцияР
Редакция
31.05.2024, 11:51·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Автомобильный гигант АВТОВАЗ объявил о старте предварительного производства автомобилей LADA Aura. По информации портала Autonews.ru, представители предприятия подтвердили, что сейчас с конвейера в Тольятти уже начали сходить единичные экземпляры удлиненных седанов для внутренних испытаний. Ожидается, что серийное производство LADA Aura стартует в осень 2024 года.

Новый удлиненный седан LADA Aura разработан на базе модели Vesta. Автомобиль позиционируется как премиальный автомобиль, предназначенный, в том числе, для государственных чиновников. Также он может заинтересовать предпринимателей в сфере такси высокого уровня комфорта. Благодаря увеличению длины на 25 см пассажиры заднего ряда получают дополнительное пространство. Салон автомобиля отделан натуральной кожей отечественного производства, а также установлена высококачественная аудиосистема. В комплектации также присутствует 1,8-литровый двигатель мощностью 122 лошадиные силы в паре с автоматической коробкой передач.

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