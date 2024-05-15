АвтоВАЗ разрабатывает автомобиль "Лада" с уникальным дизайном, прежде не виданным.

Новый автомобиль на базе LADA Vesta готовят к премьере в начале 2026 года. Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа», «АвтоВАЗ» планирует начать производство кроссовера под условным именем B-Cross на главном заводе в Тольятти.

Глава компании Максим Соколов описал платформу автомобиля как «почти совершенно новую», что означает огромный объем работы в области логистики с поставщиками запчастей.

«Мы зафиксировали дизайн, открыли тендеры для поставщиков. Мы активно занимаемся локализацией компонентов для этого автомобиля. Это автомобиль на практически новой платформе. Это будет совершенно иной современный дизайн, но платформа будет отечественной, нашей собственной», — подчеркнул Максим Соколов.

Источники сообщили, что кроссовер будет украшен знаковыми Х-образными выдавливаниями по бокам, но они будут менее рельефными, чем на текущей LADA Vesta, с более пологими углами. Также на заднем крыле будет размещен светодиодный световой брус, соединяющий задние фонари.

О технических характеристиках кроссовера на основе Vesta информации пока мало, однако, по данным источника, «есть план» оснастить его китайским турбированным двигателем мощностью 150 л.с. и безступенчатой трансмиссией. «Вазовцы» рассматривают «три или четыре варианта», уточнил источник.

Также стоит отметить, что у машины пока нет официального названия. На встрече с журналистами в январе, на которой присутствовал корреспондент «Автоновостей дня», глава «АвтоВАЗа» подчеркнул, что название пока не выбрано. Кроме того, он рассказал, что возможно будет объявлен конкурс для выбора окончательного имени для будущего кроссовера.