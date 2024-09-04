Аналитическое время «АВТОСТАТ»: подробный обзор китайских автомобилей в России

Агентство «АВТОСТАТ» готовится к проведению нового онлайн-эфира – «АВТОСТАТ Analytic Time». Первый выпуск запланирован на пятницу, 6 сентября, в 11:00 по московскому времени, сразу после старта «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги августа 2024 года».

Темой первого выпуска «АВТОСТАТ Analytic Time» станут китайские автомобили. Несмотря на то, что они уступают только LADA по популярности на российском рынке, есть еще много интересных фактов о продажах «китайцев» в России, которые мы собираемся поделиться.

Помимо этого, зрителей ждет обзор импорта и парка китайских автомобилей в России, а также информация о дилерских сетях. В «АВТОСТАТ» также предлагаются специализированные продукты и услуги по данной тематике, о которых расскажут эксперты в ходе программы.

Не пропустите начало эфира в пятницу, 6 сентября, в 11:00 по московскому времени! Для участия в онлайн-трансляции «АВТОСТАТ Analytic Time» необходимо зарегистрироваться на сайте: events.autostat.ru/time.