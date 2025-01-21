Начались продажи нового поколения Hyundai Palisade в автосалонах России

Один из столичных дилеров предложил к продаже новый кроссовер Hyundai Palisade нового поколения. Новинку оценили в 9 845 000 рублей, сообщает портал Autonews.ru.

Паркетник представлен в исполнении Caligraphy. Для автомобиля в такой откровенно роскошной комплектации предусмотрены современные водительские помощники, климат-контроль на несколько зон, кресла с функцией вентиляции и подогревом, адаптивный круиз-контроль, пара дисплеев, визуально объединенных в одну систему, кожаная отделка и многое другое. На втором ряду – раздельные кресла.

Трансмиссия у полноприводного кроссовера гибридная. Мощность составляет 334 л.с. Коробка передач – АТ.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что в России можно приобрести минивэн Hyundai Custin по цене 3,8 млн рублей. Данные автомобили поставляются к нам из Казахстана.