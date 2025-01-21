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Начались продажи нового поколения Hyundai Palisade в автосалонах России

Новый Hyundai Palisade Caligraphy в Москве: мощный кроссовер с современными технологиями и гибридной трансмиссией доступен за 9 845 000 рублей. В России также представлен минивэн Hyundai Custin из Казахстана по цене 3,8 млн рублей.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
21.01.2025, 11:31·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Один из столичных дилеров предложил к продаже новый кроссовер Hyundai Palisade нового поколения. Новинку оценили в 9 845 000 рублей, сообщает портал Autonews.ru.

Паркетник представлен в исполнении Caligraphy. Для автомобиля в такой откровенно роскошной комплектации предусмотрены современные водительские помощники, климат-контроль на несколько зон, кресла с функцией вентиляции и подогревом, адаптивный круиз-контроль, пара дисплеев, визуально объединенных в одну систему, кожаная отделка и многое другое. На втором ряду – раздельные кресла.

Трансмиссия у полноприводного кроссовера гибридная. Мощность составляет 334 л.с. Коробка передач – АТ.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что в России можно приобрести минивэн Hyundai Custin по цене 3,8 млн рублей. Данные автомобили поставляются к нам из Казахстана.

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