Российский авторынок в июле 2024 года стал одним из самых крупных в Европе

Портал «Автостат» сообщил о данных по продажам новых автомобилей в Европе за июль текущего года. Особое внимание уделено странам с самыми крупными объемами продаж. Лидирует Германия, где было продано 238 263 новых машины. При этом спрос снизился на 2,1%.

На втором месте оказалась Великобритания с объемом продаж в 147 517 штук, что означает увеличение спроса на 2,5%. Россия же заняла третью строчку, реализовав 136 221 автомобиль, что свидетельствует о росте продаж на 42,4%.

Этот факт позволил российскому рынку подняться с пятого на третье место. За Россией следует Франция с объемом продаж 126 036 машин и снижением спроса на 2,3%.

В пятерке лидеров замыкает итальянский автомобильный рынок с 124 806 проданными транспортными средствами и ростом продаж на 4,7%.

Ранее на указанном портале отмечали рост популярности китайских автомобилей в России, особенно тех марок, официального представительства в РФ которых нет.