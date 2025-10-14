В сентябре авторынок Казахстана увеличился на 2%

В сентябре 2025 года в Казахстане было реализовано 18 357 новых легковых и коммерческих автомобилей. Этот показатель оказался на 2,4% выше результатов аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе «Казахстанского автомобильного союза» (КАО).

По данным организации, с начала текущего года и по конец сентября в стране было продано 161 584 автомобиля. Таким образом, спрос на новые машины увеличился на 17,9% по сравнению с январем – сентябрем 2024 года.

В КАО подчеркивают, что в третьем квартале 2025 года продажи автомобилей демонстрируют стабильность. Кроме того, спрос на автомобили превышает уровень прошлого года.

Лидирующую позицию на автомобильном рынке Казахстана продолжает удерживать Hyundai. В сентябре марка реализовала 4 169 автомобилей, что на 1% меньше, чем за тот же месяц 2024 года. Второе место занимает Chevrolet: дилеры марки передали клиентам 2 942 машины, что на 2,8% меньше прошлогоднего результата.

Третью строчку занимает Kia с результатом 2 001 проданный автомобиль, что на 2,5% больше, чем годом ранее. За ней следует Toyota, продажи которой выросли на 18,7% — до 1 145 машин. Замыкает пятерку лидеров Chery с 919 реализованными автомобилями, что на 30,6% меньше показателей сентября 2024 года.