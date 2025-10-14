Главная Новости Продажи В сентябре авторынок Казахстана увеличился на 2%
Новости

В сентябре авторынок Казахстана увеличился на 2%

В сентябре 2025 года в Казахстане продано 18 357 новых автомобилей, что на 2,4% больше прошлогоднего показателя. Лидирует марка Hyundai.
РедакцияР
Редакция
14.10.2025, 10:01·2 мин
single
Фото: Autostat.ru

В сентябре 2025 года в Казахстане было реализовано 18 357 новых легковых и коммерческих автомобилей. Этот показатель оказался на 2,4% выше результатов аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе «Казахстанского автомобильного союза» (КАО).

По данным организации, с начала текущего года и по конец сентября в стране было продано 161 584 автомобиля. Таким образом, спрос на новые машины увеличился на 17,9% по сравнению с январем – сентябрем 2024 года.

В КАО подчеркивают, что в третьем квартале 2025 года продажи автомобилей демонстрируют стабильность. Кроме того, спрос на автомобили превышает уровень прошлого года.

Лидирующую позицию на автомобильном рынке Казахстана продолжает удерживать Hyundai. В сентябре марка реализовала 4 169 автомобилей, что на 1% меньше, чем за тот же месяц 2024 года. Второе место занимает Chevrolet: дилеры марки передали клиентам 2 942 машины, что на 2,8% меньше прошлогоднего результата.

Третью строчку занимает Kia с результатом 2 001 проданный автомобиль, что на 2,5% больше, чем годом ранее. За ней следует Toyota, продажи которой выросли на 18,7% — до 1 145 машин. Замыкает пятерку лидеров Chery с 919 реализованными автомобилями, что на 30,6% меньше показателей сентября 2024 года.

Источник

Легковые автомобили (412)Продажи (667)Грузовые автомобили (119)Автобусы (61)Марки-лидеры (197)Казахстан (21)Легкие коммерческие автомобили (120)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация