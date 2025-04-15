Рынок автопродаж в Казахстане вырос на четверть в марте

По последним данным, продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в Казахстане за март 2025 года увеличились до 19 629 единиц, что превышает прошлогодние показатели на 23,4%. В первом квартале текущего года жители страны купили 46 843 автомобиля, что на 18,8% больше, чем годом ранее. Эту информацию предоставила пресс-служба «Казахстанского автомобильного союза» (КАО).

Эксперты КАО отмечают, что устойчивый рост автомобильного рынка в стране во многом обусловлен активной деятельностью официальных дилеров. На данный момент многие автодилеры запустили собственные программы по выгодному автокредитованию, а также предлагают различные бонусы по программам лояльности и гарантированному сервису.

По итогам марта позицию лидера на казахстанском авторынке удерживает бренд Hyundai, количество проданных автомобилей которого в марте достигло 4 472 единиц (+32,8% к марту 2024 года). На втором месте оказался Chevrolet, увеличивший объем продаж вдвое до 2 738 машин. Бренд Kia занял третью строчку, общий объем продаж которых составил 2 120 экземпляров (+17,1%). Также в пятерку лидеров авторынка с практически идентичными показателями вошли Jetour (1 362 шт.; +74,4%) и Chery (1 350 шт.; +2,7%).