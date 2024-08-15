Рынок автомобилей в Казахстане сокращается четвертый месяц подряд

Июль месяц в Казахстане не стал исключением, когда речь заходит о продажах автомобилей. Согласно отчету пресс-службы «Казахстанского автомобильного союза» (КАО), в стране было реализовано 18236 новых легковых и коммерческих машин, что на 3,1% меньше, чем год назад. Таким образом, четвертый месяц подряд отмечается отрицательная динамика. За первые 7 месяцев текущего года общий объем продаж составил 101394 автомобиля, что на 0,6% ниже, чем за аналогичный период в 2023 году.

Представители КАО отмечают, что результат июля превзошел июньские продажи на 9,2% и стал одним из наилучших в этом году. Появление новых брендов автомобилей на казахстанском рынке способствует усилению конкуренции. Эксперты утверждают, что рынок еще не насыщен, и при благоприятных условиях рост будет продолжаться, хоть и с более умеренными темпами.

В лидерах автомобильного рынка Казахстана остается Hyundai, чей объем продаж в июле сократился на 15% и составил 4347 машин. На втором месте оказался Chevrolet, снизивший продажи на 36,7% до 2376 автомобилей. Третье место удерживает Kia – в июле было реализовано 1939 машин этой марки, что на 15,8% меньше. Chery следует далее со значением 1371 проданной машины (+34,5%). Пятерку лидеров на этот раз закрывает JAC, чьи дилеры реализовали 1174 автомобиля (+67,5%).