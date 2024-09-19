Авторынок в Европе немного пошатнулся после двух успешных месяцев, - сообщили эксперты.

Новые данные о продажах легковых машин в Европе за август показали значительное снижение на 16,5%, достигнув отметки в 755 717 единиц. Согласно отчету Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), это первый спад после двух месяцев последовательного роста, зафиксированного в июне и июле. За первые восемь месяцев текущего года общий объем продаж автомобилей в Европе составил 8 661 401 экземпляр – на 1,7% выше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Анализируя обзор автомобильного рынка Европы за август, можно отметить, что лидерство по числу проданных машин снова досталось компании Volkswagen, которая реализовала 82 295 единиц (-17,9%). На втором месте остается Toyota с результатом в 56 475 машин (-6,6%). Строчку популярности на третьем месте удерживает Skoda, чей объем продаж составил 50 588 экземпляров (+0,4%). В пятёрку самых продаваемых марок вошли также BMW (47 521 шт.; -9,6%) и Mercedes-Benz (43 544 шт.; -9,7%).