Авторынок Белоруссии продемонстрировал лучший результат за год

По последним данным, в ноябре текущего года в Республике Беларусь было продано 633 новых легковых автомобиля, что на 12,7% больше, чем в предыдущем месяце. Эта информация была представлена представителями Белорусской автомобильной ассоциации (БАА).

По информации экспертов агентства "АВТОСТАТ", в октябре было продано 4 989 автомобилей, в то время как в ноябре этот показатель вырос до 5 622 единиц. Такой результат является рекордным в текущем году. Следует отметить, что предыдущий рекорд был установлен месяцем ранее. В годовом сравнении продажи выросли на 84%.

Представители БАА отметили, что увеличение продаж способствует расширению сети дилерских центров по продажам и обслуживанию легковых автомобилей в республике, а также развитию инфраструктуры для использования электромобилей. Особенно радует увеличение продаж в сегменте электромобилей, где за месяц было продано 187 единиц, что составляет прирост в 41,6%.

Согласно данным за 11 месяцев текущего года, в Белоруссии было продано 44 918 новых легковых автомобилей, что в 2,3 раза выше, чем за аналогичный период годом ранее.