Автомобильный рынок в Беларуси достиг нового рекорда продаж легковых автомобилей

По данным портала «Автостат», в апреле текущего года в Белоруссии было продано 3 751 новых автомобиль. Это касается как легковых авто, так и сегмента LCV. Следует отметить, что данное число превышает аналогичный показатель прошлого года почти в 2,6 раза.

Также стоит отметить, что это самый высокий уровень продаж с декабря 2021 года. С начала текущего года жители Белоруссии уже купили 11 366 новых машин, что также превышает данные за первые 4 месяца 2023 года почти в 2,6 раза.

Наибольшая доля сделок с новыми автомобилями в стране приходится на местную компанию Belgee, которая удерживает 54,8%. В то же время годом ранее ее доля была выше, однако объем продаж продолжает расти. Следует отметить, что увеличивается спрос на электрокары, доля которых на данный момент составляет 4% от всех продаж.

В сравнении с данными о российском автомобильном рынке, стоит отметить, что только недавно была достигнута доля электрокаров в 1%.

Фото: Carsweek.ru

Ранее на портале была опубликована информация о продажах новых автомобилей в России за последнюю неделю. В данном обзоре также отмечается лидирующее положение LADA и появление нового популярного бренда из Китая на российском рынке.