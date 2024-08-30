Авто.ру назвал самые популярные минивэны среди россиян.

Платформа "Авто.ру" провела исследование рынка минивэнов с пробегом и представила свежую статистику. По данным исследования, в июле цены на минивэны снизились на два процента, достигнув отметки в 1,91 млн рублей.

Большинство доступных на рынке минивэнов оснащены механической коробкой передач (35%). Примерно у 36% автомобилей данного класса праворульное исполнение. Доля полноприводных моделей составляет 17 процентов. Стоит отметить, что минивэн с полным приводом часто оценивается в два раза выше, чем его переднеприводный аналог.

Согласно данным исследования, лучшим семейным автомобилем среди минивэнов возрастом от 10 до 14 лет за первые полгода текущего года является Hyundai Grand Starex. Средняя стоимость такой модели для российских владельцев составляет 1,73 миллиона рублей. На втором месте расположился Chevrolet Orlando, доступный за 1,22 млн рублей. Замыкает тройку лидеров немецкий Opel Zafira, стоимостью около 843 тыс. рублей. Volkswagen Multivan и Caravelle заняли четвертое и пятое места соответственно, оцениваются они свыше 2 миллионов - 2,6 и 2,16 млн рублей.

Из российских производителей в рейтинге топ-10 представлен только "Ларгус" от ВАЗ, ценой 667 тысяч рублей.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что на российском рынке начались продажи полноприводного Audi A7 по цене 12,5 млн рублей.