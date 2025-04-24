Регистрация новой марки: «АвтоВАЗ» вводит в оборот

В Российской Федерации зафиксировали появление нового товарного знака под названием Darus. По мнению источника, правообладателем этой марки может стать компания "АвтоВАЗ". Согласно предположениям, новое наименование возможно зарегистрировали для одной из предстоящих моделей автомобилей марки Lada.

Напомним, что в этом году автопроизводитель обещает представить кроссовер на базе модели "Веста". Планируется, что к 2027 году на рынке появится минивэн. На данный момент обе эти модели известны под временными обозначениями B+ Cross и B-Van соответственно.

Важно отметить, что регистрация нового товарного знака не всегда означает немедленное использование. Возможно, автопроизводителю просто приглянулось данное название и оно кажется ему перспективным с точки зрения маркетинга, поэтому было принято решение зарегистрировать его в качестве собственности.

Ранее на нашем портале сообщалось, что генеральный директор "АвтоВАЗа" Максим Соколов высказал обеспокоенность по поводу действий китайских автопроизводителей. По мнению высокопоставленного руководителя, компании из Китая начали ценовую войну на авторынке России.