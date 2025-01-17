Сколько теряют в цене китайские автомобили после первого года эксплуатации — по словам эксперта

По мнению автоподборщика Игоря Шагапова, спрос на подержанные китайские автомобили в настоящее время крайне низок. В прошлом году доля сделок по таким машинам на вторичном рынке едва превысила три процента.

Для оценки популярности современных "китайцев" специалист проанализировал три востребованные модели - Geely Coolray, Chery Tiggo 4 Pro и Haval Jolion. Оказалось, что разница в цене между новым и годовалым автомобилем для этих кроссоверов может достигать трети от начальной стоимости. Иными словами, если новый автомобиль стоил 3 миллиона рублей, то машина возрастом два года будет оцениваться в 2 миллиона.

Автомобили с более высокими ценами продаются плохо - такие объявления висят долго без отклика потенциальных покупателей. За более дорогие машины россияне предпочитают искать автомобили европейских, японских или корейских марок. Как утверждает Игорь Шагапов, китайский автомобиль с адекватной ценой можно продать максимум за месяц.

Чем выше цена на новый автомобиль, тем сильнее он теряет в цене через год-два после покупки. Например, Zeekr. Однако в объявлениях можно наткнуться на случаи, когда годовалые электрокары пытаются реализовать по цене новых, сообщает специалист.

Тем, кто планирует владеть китайским автомобилем два-три года, Игорь Шагапов рекомендует помнить, что "китаец" теряет в цене сильнее, чем корейские или европейские автомобили. Поэтому приобретение автомобиля в данном случае точно не следует рассматривать как инвестицию.

Фото: Carsweek.ru

Ранее наш портал сообщал, что в 2025 году российские дилеры не будут продавать китайские автомобили по демпинговым ценам.