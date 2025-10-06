Автомобильный ажиотаж: россияне массово приобретают автомобили в Белоруссии

Белорусский авторынок стал более привлекательным для россиян в последние 2-3 года. Основным фактором, способствующим росту интереса, была заметная разница в стоимости популярных моделей автомобилей. Например, «Лады» в автосалонах Белоруссии обходились покупателям значительно дешевле, чем в России.

Сейчас к этому добавился дополнительный стимул — россияне опасаются возможного увеличения утилизационного сбора. В ожидании новых изменений многие начали активнее искать подходящие автомобили на специализированных интернет-площадках. Наибольший интерес вызывает транспорт, который был ввезен в Белоруссию более года назад. Владельцы таких машин могут воспользоваться льготной ставкой по действующей схеме.

Журналисты автопортала av.by обратили внимание на сложившуюся тенденцию. По их данным, россияне чаще всего интересуются немецкими автомобилями премиум-класса: Audi, BMW и Mercedes-Benz. На вторичном рынке также пользуются спросом китайские кроссоверы Geely Tugella, Geely Monjaro, Geely Coolray, а также седан Geely Preface.

Стоит отметить, что с 1 ноября планируется очередная реформа утилизационного сбора. Согласно предложениям, расчет для легковых автомобилей с двигателями мощностью свыше 160 лошадиных сил будет изменен. Базовая ставка останется зависимой от объема двигателя, однако повышающий коэффициент теперь хотят привязать к мощности автомобиля.

Ранее появилась информация, что на российский рынок может поступить обновленный Geely Monjaro, произведённый на белорусских мощностях.

Фото: Geely