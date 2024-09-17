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Volkswagen бросит вызов тренду больших решеток и представит новый дизайн автомобилей.

Отказавшись от классических трех планок, немецкий автопроизводитель принял решение ориентироваться на запросы клиентов. Современный дизайн стал более востребованным, и компания Volkswagen оперативно отреагировала на эту новую тенденцию.
РедакцияР
Редакция
17.09.2024, 11:42·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Отказавшись от классических трех планок, немецкий автопроизводитель принял решение ориентироваться на запросы клиентов.

Современный дизайн стал более востребованным, и компания Volkswagen оперативно отреагировала на эту новую тенденцию. Новая решетка радиатора, которую получат модели марки с традиционными двигателями внутреннего сгорания, сделает их внешний вид ближе к электрокарам семейства ID.

Узкую решетку успели применить не только на модификации Taos с обновлением дизайна.

Новое дизайнерское решение было применено на Mk8 Golf еще четыре года назад. Тогда этот автомобиль с обычным двигателем внешне напоминал электрокар ID.3. Результат пришелся по вкусу немецким инженерам, поэтому они решили продолжить изменения в философии дизайна машин с традиционными двигателями, не прибегая к электрическим добавкам.

Ранее было объявлено о презентации обновленной модели Volkswagen Transporter, внешность которой заметно напоминает фургоны от Ford.

Фото: Carsweek.ru

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