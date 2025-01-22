Автомобили Suzuki возвращаются в Россию официально

Некоторые мировые автопроизводители, вернувшись в Россию после ухода, оставляют дверь открытой для будущих возможностей. Они утверждают, что вернутся, когда настанет правильное время с точки зрения политики и экономики.

Такую же позицию занимает компания Suzuki. Она признает, что в будущем возобновит поставки своих автомобилей на российский рынок официально. В настоящее время фирма акцентирует внимание на гарантийном обслуживании машин.

Японцы не делают прогнозов, предпочитая сохранить ожидающую позицию. Представитель компании в интервью "Газете.ру" отметил, что все процессы готовы, и марка вернется в Россию, когда придет время.

О том, что Volkswagen может вернуться на российский рынок, упоминалось ранее, и был назван 2025 год. Однако долгая задержка может помешать компании конкурировать с китайскими автопроизводителями.

Важно отметить, что ни один автопроизводитель не заявил, что готов осуществлять бизнес в России в новой реальности, связанной с постоянно растущим утилизационным сбором.

Ранее было объявлено, что на российском рынке появится новый дизельный пикап Sinotruk Bolden.