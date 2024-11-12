Цены на подержанные автомобили в октябре снизились на 1,2%

Согласно отчёту агентства «АВТОСТАТ», средняя цена* подержанного легкового автомобиля в октябре 2024 года оценивается в 1 миллион 457 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что это уже восьмой месяц подряд, когда отмечается снижение средней цены на подержанные автомобили. По их данным, за последний месяц средняя цена упала на 18 тысяч рублей, что составляет 1,2%. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года (октябрем 2023-го) снижение цены составило уже 145 тысяч рублей, что равно 9,1% от общей суммы.

По мнению специалистов агентства «АВТОСТАТ», устойчивое снижение стоимости подержанных автомобилей обусловлено изменениями в структуре рынка, а именно увеличением доли предложений массовых брендов. Эксперты пришли к выводу, что именно эти факторы оказывают основное влияние на ценообразование в данном сегменте автомобильного рынка.

Более подробную информацию об изменениях в стоимости автомобилей с пробегом по различным маркам, моделям, годам выпуска и другим характеристикам можно найти на официальном сайте агентства «АВТОСТАТ».

Напомним, что данные агентства «АВТОСТАТ» регулярно используются как ведущими специалистами автомобильной индустрии, так и широким кругом заинтересованных лиц для анализа текущих тенденций на рынке подержанных автомобилей.

Источник: АВТОСТАТ