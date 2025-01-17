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Розничные цены на подержанные автомобили в декабре выросли на 0,7%

Средняя цена подержанного авто в 2024 году - 1,48 млн рублей. Эксперты отмечают рост цен на вторичном рынке. Популярные модели и подборки по маркам здесь.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
17.01.2025, 12:22·1 мин
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Фото: Autostat.ru

По данным агентства "АВТОСТАТ", средняя цена подержанного легкового автомобиля в декабре 2024 года составила 1,48 млн рублей. Эксперты отмечают третий месяц подряд рост этого показателя. Например, по сравнению с ноябрем цена выросла на 10 тысяч рублей, что составляет 0,7%. В прошлом месяце рост был еще более значительным - 20 тысяч рублей или 1,4% к октябрю.

Самые популярные модели автомобилей среди объявлений в декабре - 3-летние универсалы LADA Vesta SW и Largus, а также 3-летний кроссовер Chery Tiggo 4. Среди более старых машин выделяются 5-летние Kia Rio и Hyundai Solaris, а также 7-летние Renault Kaptur и Kia Ceed.

Желающие получить более подробную информацию о ценах на подержанные автомобили в разрезе по маркам, моделям, годам выпуска и другим параметрам, могут ознакомиться здесь.

Фото: АВТОСТАТ

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Вторичный рынок (58)Автомобили с пробегом (49)Легковые автомобили (175)Цены (46)

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