Автомобили LADA теперь можно купить на Яндекс.Маркете

Автомобильный концерн АВТОВАЗ объявил о начале сотрудничества с популярным маркетплейсом Яндекс Маркет. По информации, опубликованной на официальном сайте автозавода, Яндекс Маркет стал пятым партнером бренда LADA в сфере онлайн-продаж. Согласно сообщению, автомобили LADA теперь представлены на всех крупнейших онлайн-торговых площадках на территории России.

На вновь добавленной платформе потребители смогут купить разнообразные модели LADA: автомобили семейств Vesta и Granta, внедорожники Niva Travel и Niva Legend, а также универсалы и фургоны Largus, включая новинку - LADA Aura. Информация указывает, что на первом этапе продукция будет доступна для приобретения жителям города Воронежа, однако в дальнейшем распространение будет расширяться.

На портале Яндекс Маркет присутствие автомобилей LADA реализовано через категорию "Автотовары" или через поиск по сайту. Кроме того, покупателям доступен функционал сравнения основных характеристик, таких как объем и мощность двигателя, тип коробки передач, тип кузова и другие параметры.

После оформления заказа покупатель может выбрать удобный дилерский центр, в котором сможет забрать заказанный автомобиль. Следующим этапом будет контакт менеджера для уточнения всех необходимых данных, требуемых для оформления соответствующей документации. Кроме того, клиент имеет возможность воспользоваться услугой оплаты при получении автомобиля в дилерском центре.