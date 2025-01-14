Цены на автомобили «Лада» выросли на десятки тысяч рублей. Какие модели оказались в зоне роста?

Автопроизводитель "АвтоВАЗ" выполнил свое обещание и с 14 января увеличил цены на автомобили LADA. Новые расценки затронули пока только две модели: семейство Granta подорожало на 35-50 тысяч рублей, а внедорожник LADA Niva Legend во всех версиях и "экстремальная" версия Bronto поднялись на 47-78 тысяч рублей, сообщили в "Автоновости дня" при изучении прайс-листов компании.

Наибольшее повышение цен - до 50 тысяч рублей - случилось с отсутствующим у дилеров седаном в базовой версии Standart. Остальные варианты, включая не производимую Comfort'24 Plus, подорожали на 35 тысяч рублей. На такую же сумму подорожали лифтбек и универсал Granta Cross. У лифтбека в версии #CLUB'24 с двигателем мощностью 98 л.с. и "автоматом" отмечено, что "не производится" - о нехватке запасов АКП Jatco сообщалось еще в декабре.

LADA Niva Sportline седан и лифтбек стали дороже на 40 тысяч рублей. Ранее они назывались Drive Active. Спортивные модели Granta Sport в тех же кузовах с двигателем мощностью 118 л.с. подорожали на 45 тысяч рублей.

Основное увеличение цен коснулось трехдверного внедорожника LADA Niva Legend. В новом "прайсе", который появился сегодня, светодиодные ДХО, ранее предлагавшиеся как опция, теперь включены в стандартное оснащение автомобиля. Так, базовая версия Classic подорожала на 78 тысяч рублей (прирост 7,95% к предыдущим ценам с мая 2024 года), а три другие версии - на 47 тысяч рублей.

Фото: Автоновости Дня

Отдельно стоит внимания "экстремальная" LADA Niva Bronto, которая с установкой новой светотехники подорожала на 45 тысяч рублей.

"Изменения цен коснулись только двух моделей - LADA Granta и Niva Legend. Средняя корректировка цен по модельному ряду LADA составила 1,8%, что значительно ниже общей инфляции. Напомним, что в 2024 году "АвтоВАЗ" дважды повышал цены на автомобили. Средний показатель изменения цен в 24 году составил всего 4,3%, что более чем в два раза ниже инфляционных показателей. Более того, цены на наиболее доступные базовые версии моделей LADA не менялись с ноября 2023 года", - прокомментировали в пресс-службе "АвтоВАЗа" изменение цен.

Новые стоимости LADA Granta и LADA Niva Legend теперь следующие:

LADA Granta седан - от 749 900 до 1 333 000 рублей;

LADA Granta лифтбек - от 1 077 000 до 1 384 000 рублей;

LADA Granta Cross - от 1 175 000 до 1 232 000 рублей;

LADA Granta Sportline седан - 1 341 000 рублей;

LADA Granta Sportline лифтбек - 1 381 000 рублей;

LADA Granta Sport седан - 1 493 000 рублей;

LADA Granta Sport лифтбек - 1 533 000 рублей;

LADA Niva Legend - от 1 059 000 до 1 209 000 рублей;

LADA Niva Bronto - от 1 480 000 до 1 530 000 рублей.

Напомним, в конце декабря на заводе "Лада Спорт" в Тольятти, принадлежащем "АвтоВАЗу", началось производство внедорожников LADA Niva Sport. Они получили спортивную подвеску, особую отделку салона и установленный продольный 16-клапанный двигатель мощностью 122 л.с. Цены на эти "Нивы" пока не были объявлены.

Автор: Иван Бахарев