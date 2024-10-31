JAC также готова предложить покупателям возможность приобрести автомобили онлайн.

Согласно информации, доступной из пресс-службы автопроизводителя, новейшие модели легковых машин китайского производителя JAC будут доступны для приобретения в онлайн-формате с ноября 2024 года. По словам представителей бренда, процесс покупки будет осуществляться через платформу под названием "Деливери Кар".

Платформа "Деливери Кар", ориентированная на онлайн-продажи, представляет собой виртуальную витрину, где потенциальные покупатели смогут сравнить различные модели автомобилей JAC, изучить детали внешнего дизайна и интерьера. В рамках этой платформы будет также доступна возможность выбора цвета автомобиля и его предварительного бронирования. Приобретенный автомобиль можно будет забрать в специализированном дилерском центре "Деливери Кар" в Москве, который соответствует всем стандартам бренда JAC.

Помимо процесса бронирования автомобиля, покупатели смогут воспользоваться другими услугами, предлагаемыми платформой, такими как: указание данных о транспортном средстве, которое планируется сдать в trade-in, подача заявки на оформление кредита, расчет стоимости страховки, выбор пакета сервисных услуг и заказ доставки машины по всей территории страны, без необходимости покидать дом.

По данным, представленным агентством "АВТОСТАТ", в течение первых 9 месяцев текущего года в России было продано 9 тысяч новых легковых автомобилей JAC. Это число на 3,4% меньше, чем объем продаж за аналогичный период предыдущего года.