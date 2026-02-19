Главная Новости Продажи Дилерские центры начали получать автомобили БАЗ
Новости

Дилерские центры начали получать автомобили БАЗ

Производитель БАЗ начал плановые отгрузки грузовых автомобилей дилерам России. Доступны заказы на самосвал S32A50 с колесной формулой 6х6.
РедакцияР
Редакция
19.02.2026, 17:12·2 мин
single
Фото: Autostat.ru

АО «Романов», известный российский производитель грузовых автомобилей марки БАЗ, продолжает плановые поставки своих транспортных средств дилерам по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В компании отмечают, что дилерские центры активно пополняют запасы, а клиенты уже получили возможность оформлять заказы на новые грузовики БАЗ. Среди последних отгрузок – полноприводный трехосный самосвал БАЗ S32A50, который был направлен в один из дилерских центров Самарской области.

Модель БАЗ S32A50 отличается колесной формулой 6х6, полной массой 36 тонн и способен перевозить до 17 тонн груза. В конструкции предусмотрена независимая пружинная подвеска на каждой оси, а также межосевые и межколесные блокировки. Уже в базовой комплектации самосвал оснащен кондиционером, сиденьями на пневмоподушке, дополнительным обогревателем кабины, тахографом и системой ЭРА-ГЛОНАСС. На автомобили предоставляется гарантия – 24 месяца или 150 тысяч километров пробега.

Помимо Самарской области, отгрузки техники БАЗ осуществляются и в другие регионы, в том числе дилерам в Санкт-Петербурге, Сибири и на Дальнем Востоке. На сегодняшний день дилерская сеть БАЗ насчитывает более 60 точек продаж и сервисного обслуживания по всей России.

Источник

Продажи (862)Грузовые автомобили (177)Дилеры (182)Баз (6)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация