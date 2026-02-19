Дилерские центры начали получать автомобили БАЗ

АО «Романов», известный российский производитель грузовых автомобилей марки БАЗ, продолжает плановые поставки своих транспортных средств дилерам по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В компании отмечают, что дилерские центры активно пополняют запасы, а клиенты уже получили возможность оформлять заказы на новые грузовики БАЗ. Среди последних отгрузок – полноприводный трехосный самосвал БАЗ S32A50, который был направлен в один из дилерских центров Самарской области.

Модель БАЗ S32A50 отличается колесной формулой 6х6, полной массой 36 тонн и способен перевозить до 17 тонн груза. В конструкции предусмотрена независимая пружинная подвеска на каждой оси, а также межосевые и межколесные блокировки. Уже в базовой комплектации самосвал оснащен кондиционером, сиденьями на пневмоподушке, дополнительным обогревателем кабины, тахографом и системой ЭРА-ГЛОНАСС. На автомобили предоставляется гарантия – 24 месяца или 150 тысяч километров пробега.

Помимо Самарской области, отгрузки техники БАЗ осуществляются и в другие регионы, в том числе дилерам в Санкт-Петербурге, Сибири и на Дальнем Востоке. На сегодняшний день дилерская сеть БАЗ насчитывает более 60 точек продаж и сервисного обслуживания по всей России.